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ياسر عبد العزيز للسادة المحترمون: الإعلام «مشوه».. وفهم الحكومة للإعلام «خاطئ» ‎

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ياسر عبد العزيز للسادة المحترمون: الإعلام «مشوه».. وفهم الحكومة للإعلام «خاطئ» ‎ ياسر عبد العزيز للسادة المحترمون: الإعلام «مشوه».. وفهم الحكومة للإعلام «خاطئ» ‎

 

الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج السادة المحترمون من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة ontv live إن وجوه كثيرة شوهت الإعلام نتيجة التخبط بين السلطة والإعلام.

وأضاف «عبد العزيز»، أنه يجب إبراز السلبيات الإيجابيات في الإعلام، ومصر تشهد أزمة بين السلطة والإعلام، وتابع قائلًا: ‘‘أزعم أن فهم لدور الإعلام «خاطئ» و«قاصر»، وتتابع فقط البرامج الاخبارية،  موضحا أن السلطة تتابع أولًا المصالح العليا، ثم أخبار الموت والحياة ثم أخبار لقمة العيش .. ثم أحوال السكان

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