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سجائر رخيصة من تايلاند لذوي الضائقة المالية

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سجائر رخيصة من تايلاند لذوي الضائقة المالية سجائر رخيصة من تايلاند لذوي الضائقة المالية

قالت وكالة أسوشيتد برس أن شركة «TTM»  التايلاندية الحكومية التي احتكرت قطاع التبغ في البلد أعلنت عن إطلاق إنتاج سجائر رخيصة للفقراء.

وقد احتكرت شركة TTM ليس فقط تصنيع منتجات التبغ في البلاد، بل أيضًا تسويقها وبيعها.

وستكون السجائر التي ستنزل إلى السوق في أبريل المقبل أرخص من الدخان الرخيص المباع حاليا بمقدار ثلث ثمنه، وتنوي السلطات التايلاندية عن طريق هذا الإجراء كف المدخنين عن تصنيع لفات دخان في منازلهم وعن شراء منتجات تبغية مهربة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلامية محلية أن التايلاندية زادت الرسوم المفروضة على المنتجات التبغية.

وقد أدان خطة إطلاق السجائر الرخيصة من كان روج لحملة مكافحة التدخين ورحب بقرار زيادة الرسوم سابقًا.

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