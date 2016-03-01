الأزهر الشريف يتبني تشكيل لجنة للمصالحات الفرعية في بني سويف‎

أشاد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويفـ، بمكانة الأزهر الشريف الذي يحظى بتقدير العالم أجمع كأقدم مؤسسة علمية، وأكبر مرجعية إسلامية في العالم، وله مكانة في قلوب المصريين جميعًا، وهو ما يجعله قادرًا على احتواء المشكلات بين كافة الأطراف، مضيفًا أن قرار الإمام الأكبر بتشكيل اللجنة العليا للمصالحات بمشيخة الأزهر الشريف, سيسهم في حل كثير من النزاعات خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن التي تحتاج للتكاتف ونبذ الفرقة والخلاف, علاوة على دور الأزهر في تناول القضايا المعاصرة والتعامل معها لتوصيل الصورة الحقيقة للاسلام من خلال تعزيز مفهوم الانتماء الوطني لدى المواطن, وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة كافة أشكال الفساد والحث على النظافة والنظام واتقان العمل وصون المال العام.

جاء ذلك خلال استقباله لفضيلة الشيخ محمد زكي أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، لبحث تفعيل عمل اللجنة الفرعية للمصالحات ببني سويف, بحضور اللواء محمود العشيري، مدير الأمن، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية عن المحافظة والتي سبق وأن أصدر المحافظ قرارًا بتشكيلها.

علاوة على تفعيل لجنة التوعية الدينية بالأزهر وتفعيل اجتماعاتها الشهرية بديوان عام المحافظة, حيث أبدى المحافظ استعداده لتفعيل دور هذه اللجنة, خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أوضح فضيلة الشيخ محمد زكي، إن دور الأزهر الشريف له جانب ديني دعوي،حمل من خلاله أمانة نشر صحيح الدين وتجديد خطابه ليكون مواكبًا للمستجدات والقضايا العصرية، علاوة على الجانب الوطني من خلال الارتقاء بالمصالح العليا للوطن، نحو تحقيق أمنه واستقراره، بالتعاون مع كل قطاعات الشعب، حيث عمل الأزهر على احتواء المشاكل التي تواجه الوطن من آن لآخر خاصة قضايا الثأر التي تنتشر في بعض المحافظات ذات الطبيعة القبلية والعصبية.