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حصريا..شيرين عبد الوهاب ستهاجر إلى الهند ورجل مجهول وراء اعتزالها

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الثلاثاء 01-03-2016 16:10

تسبّب خبر اعتزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بصدمة وسط صفوف محبيها بالدرجة الأولى، وبصدمة في الوسط الفني، حيث تمنّى بعض النجوم على أن تعدل عن قرارها، لأن الساحة بحاجة إلى صوتها.
أكدت مصادر مقرّبة من الفنانة لـ"سيدتي نت" أنها تمرّ منذ 6 أشهر بحالة نفسية صعبة، وأنها كانت تعلم أنها إن لم تتخذ هذا القرار فحياتها ذاهبة إلى الهاوية وستصل إلى حائط مسدود.

وأكدت المصادر أن ما دفع شيرين إلى اتخاذ هذا القرار هو المشاكل العاطفية التي تعيشها، وإن لم تُعلم هوية الشخص الذي أوصلها إلى هنا؛ وذلك إلى جانب حاجتها إلى أن تكون قريبة من ابنتيها، بعد أن شغلها عنهما جدول أعمالها المزدحم، طوال العام الماضي. كذلك تأتي لاحقاً الحالة المزاجية لشيرين والمعروفة بها؛ فهي شخص يأخذ القرار في لحظة من دون حساب للعواقب. ونتذكّر هنا عندما قامت بوضع صورتها على "انستقرام"، وهي بعيون متورّمة من البكاء، إذ لاقت الصورة ردود أفعال كبيرة، وبعدها اعتذرت وحذفت الصورة.

وأشارت المصادر إلى أن "شيرين ستبتعد قليلاً عن الساحة الفنية وتختار بلداً لا أحد يعرفها فيه، ولا هي تعرف أحداً فيه. وعلى الأرجح، ستختار "الهند" لتكون ملجأً لها.

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