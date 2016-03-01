كريس جينر تطالب بقانون لتغريدات كانيي ويست المجنونة

اعترفت كريس جينر Kris Jenner بأنّ كانيي ويست Kanye West قد ذهب بعيداً في طريقة استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بالنسبة إلى فورة تغريداته عن تايلور سويفت Taylor Swift واستجدائه العون من مؤسس فيس بوك، إثر وصول قيمة ديونه الشخصية إلى 53 مليون دولار.

حلّت نجمة KUWTK ضيفة على برنامج الإعلامية الأمريكية إلين ديجينيرز Ellen Degeneres، وسارعت الأخيرة بطرح الأسئلة عليها عن قضية زوج ابنتها كيم كردشيان Kim Kardashian الأخيرة مع تويتر، حيث سألتها:

"كانيي Kanye يغرّد كالمجانين. متى ستطلبين منه التوقف عن التغريد؟ "

أجابت مديرة أعمال الأخوات كردشيان Kardashian، البالغة من العمر 60 عاماً، مازحة:

"يجب أن يكون هناك قانون للتغريدات. ومن الضروري أن يكون لزوج ابنتي مجلس إدارة للإشراف على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي".

لكن لا تزال كريس Kris تحمل كلّ الحب لزوج ابنتها، حيث قالت عنه في الحلقة إنه رجل عظيم وموهوب جداً، ويملك رؤية عظيمة.

كريس جينر تلتقط الصور لإليسا في حفل إيلي صعب