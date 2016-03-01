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وصفة الشقيقات عبد العزيز مع منال العالم في مطبخ سيدتي

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وصفة الشقيقات عبد العزيز مع منال العالم في مطبخ سيدتي وصفة الشقيقات عبد العزيز مع منال العالم في مطبخ سيدتي

شاركت الشقيقات اليس ونادين وفرح عبد العزيز الشيف منال العالم حلقة مميزة في برنامج منال العالم والنجوم في مطبخ "سيدتي نت "حيث ساهمن في اعداد سلطة الدجاج بالجرجير واظهرن اهتماما ملحوظا بالمطبخ بشكل عام . يذكر ان الشقيقات عبد العزيز كن بطلات برنامج الواقع " اخوات خوات " الذي عرضته شاشة "الال.بي.سي . اضافة الى عملهن في مجال عرض الازياء والموضة والتدوين ونشاطهن الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة في قسم المطبخ على هذا الرابط: سلطة الجرجير بالدجاج مع الأخوات عبد العزيز.

تابعوا أيضاً:

تفاصيل حلقة شكران مرتجى على  هذا الرابط  زلابية كيك مع شكران مرتجى

سيعجبك متابعة  لقطات من وراء الكواليس لـ حلقة شكران مرتجى ومنال العالم .

 


تابعوا الحلقات  السابقة  من منال العالم والنجوم :

 

بابا غنوج بالكفتة مع النجمة جميلة   

كلاج بالجبن.. مع الأعلامي زافين    قيومجيان  

باستا الروبيان بالبستو مع سوزان نجم الدين 

كباب باذنجان مع النجمة أمل بوشوشه بالبهارات المميزة  

سلطة التونا مع البطاطس مع يوسف الخال

الأرز البخاري الشهي مع النجمة نيكول سابا.. وصفة خليجية مميزة

 

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