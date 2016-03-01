وصفة الشقيقات عبد العزيز مع منال العالم في مطبخ سيدتي

شاركت الشقيقات اليس ونادين وفرح عبد العزيز الشيف منال العالم حلقة مميزة في برنامج منال العالم والنجوم في مطبخ "سيدتي نت "حيث ساهمن في اعداد سلطة الدجاج بالجرجير واظهرن اهتماما ملحوظا بالمطبخ بشكل عام . يذكر ان الشقيقات عبد العزيز كن بطلات برنامج الواقع " اخوات خوات " الذي عرضته شاشة "الال.بي.سي . اضافة الى عملهن في مجال عرض الازياء والموضة والتدوين ونشاطهن الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة في قسم المطبخ على هذا الرابط: سلطة الجرجير بالدجاج مع الأخوات عبد العزيز.

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