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كيفانش تاتليتوغ وعروسه يمضيان شهر العسل في هاواي

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الثلاثاء 01-03-2016 18:35

سافر النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وعروسه مصممة الأزياء باشاك ديزير اللذان تزوجا بعد علاقة عاطفية دامت عامين في حفل زفاف أنيق وبسيط في باريس مساء 19 فبراير إلى جزر هاواي، التي اختارها لتمضية شهر العسل، ونزلا في فندق ( (baLay للتمتع بأجواء الصيف بحرية مطلقة بعيداً عن أعين الفضوليين.
ولم يعرف بعد موعد عودة العروسين إلى تركيا لاستئناف أعمالهما.

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