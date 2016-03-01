روّاد مواقع التواصل يسخرون من ليوناردو دي كابريو كاريكاتورياً

كانت ردود الفعل كبيرة على فوز ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Revenant في حفل جوائز الأوسكار 2016، إلا أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حوّلوها إلى تساؤلات قبل الحفل بشأن فوز محتمل للنجم الأمريكي بالجائزة، فأطلقوا لمخيلتهم العنان بصور كاريكاتورية وفيديوهات وميمات ساخرة، استخدموا فيها بعضاً من شخصيات أفلام النجم الأمريكي، من شخصية حبيبته روز Rose في Titanic، إلى الدب البرّي في فيلمه الأخير Revenant The ، حيث أظهروا من خلالها توق النجم للفوز بالجائزة التي انتظرها أعواماً طويلة.



من الصور الاستهزائية، التي أطلقها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي ظهر فيها بطل الأوسكار لهذا العام وهو يقبّل الدب البرّي لحظة إعلان اسمه على مسرح دولبي، وكأنه يشكره على مساهمته في فوزه بالأوسكار.

أما الصورة الثانية فتعود إلى حبيبة ليو Leo في Titanic ، روز Rose، التي أصبحت في الـ 84 من عمرها، وهي لاتزال تسرد قصتها مع حبيبها جاك Jack على سطح الباخرة الشهيرة، تماماً كانتظار ليو Leo أعواماً طويلة ليفوز في يومٍ من الأيام بالأوسكار.



ونكمل مع تلك الصورة التي يعانق فيها الجائزة، تماماً كما عانق في الماضي كيت وينسلت Kate Winslet في فيلمهما الشهير Titanic، أو تلك التي تصوّره لنا وهو يحمل الوسام بيده ويسير على الطريق مترنحاً كالمخمورين، وإلى ما هناك من لقطاتٍ ساخرة أنتجها البعض بفضل الفوتوشوب.



لا شك في أنّ ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio سيتجاهل هذه الصور الساخرة تماماً، طالما أنه استطاع أخيراً أن يشغل الجميع بخبر فوزه الساحق، وليس العكس كما حصل في المرّات الأربع السابقة التي ترشّح فيها ولم يفز.

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