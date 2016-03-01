أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. أديل تشجع معجبة على طلب الزواج من صديقها على المسرح

Google+ Print

الثلاثاء 01-03-2016 20:33

آخر جولة فنية قامت بها أديل Adele  كانت في عام 2011، وبالتالي فإنّ النجمة أرادت في هذا العام بدء جولتها الفنية في قاعة SSE Arena في بلفاست بطريقة خاصّة.

دعت مغنية Hello الليلة الماضية إحدى معجباتها في القاعة إلى المسرح، وشجّعتها على طلب الزواج من صديقها، بدل أن يكون الوضع معكوساً، إذ قرّرت أديل Adele إسعاد شخصين في أول حفل من جولتها الغنائية الطويلة، حتى أن الجمهور الحاضر هتف مع الفتاة لصديقها قائلاً: "هيا نيل Nil".

وبحسب ما ورد، فإنّ نيل Nil قد سبق له أن قال "ربما" لصديقته في الموضوع أثناء ذلك اليوم. ولكنه بفضل مساعدة أديل Adele عاد و قال في النهاية "نعم"، فعانقت الفتاة المغنية وسط تصفيق حاد جداً من الجمهور، ولم تجد أديل  Adele بداً من دعوة نفسها إلى زفافهما.

في إطار آخر، نفدت كافة بطاقات النجمة البريطانية في غضون ساعة واحدة، والتي تعود لحفلاتها الـ 56.

 وكانت المغنية البريطانية قد عبّرت للصحافة مازحة بالقول: "كم كانت عصبية في مستهل الجولة؟"، حتى أن عصبيتها هذه سبّبت لها آلاماً حادة في الأمعاء، إلا أنها كانت تتناول الإيموديوم Imodium.

 

وفي وقت لاحق من الحفل، غنّت أديل  Adeleأغنية You Feel My Love لبوب ديلان Bob Dylan، وقالت للجمهور: 

"هذه الأغنية كوّنت مسيرتي الفنية عندما وضعها سيمون كويل Simon Cowell على لائحة أغنيات أكس فاكتور. لكن هذا لا ينفي أنني عملت بجدّ لأكون على ما أنا عليه اليوم".

 

اديل تتصدر قائمة " بيلبورد 200" رغم أدائها في الـ غرامي

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات