بالفيديو.. أديل تشجع معجبة على طلب الزواج من صديقها على المسرح

آخر جولة فنية قامت بها أديل Adele كانت في عام 2011، وبالتالي فإنّ النجمة أرادت في هذا العام بدء جولتها الفنية في قاعة SSE Arena في بلفاست بطريقة خاصّة.

دعت مغنية Hello الليلة الماضية إحدى معجباتها في القاعة إلى المسرح، وشجّعتها على طلب الزواج من صديقها، بدل أن يكون الوضع معكوساً، إذ قرّرت أديل Adele إسعاد شخصين في أول حفل من جولتها الغنائية الطويلة، حتى أن الجمهور الحاضر هتف مع الفتاة لصديقها قائلاً: "هيا نيل Nil".

وبحسب ما ورد، فإنّ نيل Nil قد سبق له أن قال "ربما" لصديقته في الموضوع أثناء ذلك اليوم. ولكنه بفضل مساعدة أديل Adele عاد و قال في النهاية "نعم"، فعانقت الفتاة المغنية وسط تصفيق حاد جداً من الجمهور، ولم تجد أديل Adele بداً من دعوة نفسها إلى زفافهما.

في إطار آخر، نفدت كافة بطاقات النجمة البريطانية في غضون ساعة واحدة، والتي تعود لحفلاتها الـ 56.

وكانت المغنية البريطانية قد عبّرت للصحافة مازحة بالقول: "كم كانت عصبية في مستهل الجولة؟"، حتى أن عصبيتها هذه سبّبت لها آلاماً حادة في الأمعاء، إلا أنها كانت تتناول الإيموديوم Imodium.

وفي وقت لاحق من الحفل، غنّت أديل Adeleأغنية You Feel My Love لبوب ديلان Bob Dylan، وقالت للجمهور:

"هذه الأغنية كوّنت مسيرتي الفنية عندما وضعها سيمون كويل Simon Cowell على لائحة أغنيات أكس فاكتور. لكن هذا لا ينفي أنني عملت بجدّ لأكون على ما أنا عليه اليوم".

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