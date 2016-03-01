«يحدث في مصر» يستضيف 3 من نجوم «ذا فويس كيدز»

استضاف برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، 3 من نجوم برنامج «ذا فويس كيدز»، أحمد السيسي، ومروان طارق، ويوسف فرج.

وقال أحمد السيسي، أحد نجوم «ذا فويس كيدز»، إن أول حفلة قام بالغناء بها، كانت في المدرسة، وكانت حفلة جماعية، مشيرًا إلى أن إحدى المدرسات المشاركات في تنظيم الحفل قامت باختياره بعد انتهاء الحفلة، نظرًا لتمكنه من الأداء بشكل أفضل من زملائه الآخرين.

وأضاف مروان طارق، أحد نجوم «ذا فيوس كيدز» أنه كان يراجع الأغاني التي من المقرر إلقائها في عرض «ذا فويس كيدز» مع زملائه يوسف فرج، ومروان طارق، في كواليس البرنامج، مشيرًا إلى أنه شعر بسعادة شديدة و«خضة» في نفس الوقت، عند غنائه لأول مرة أمام لجنة تحكيم البرنامج «كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وتامر حسني».

ولفت يوسف فرج، أحد نجوم «ذا فويس كيدز»، إلى أنه شعر بالخوف عند صعوده لأول مرة على مسرح «ذا فيوس كيدز»، أمام النجوم تامر حسني، وكاظم الساهر، ونانسي عجرم.