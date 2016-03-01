علاء الكحكى مؤيدا لشيماء عبد المنعم: يكفيك شرف المحاولة والعام المقبل أفضل

أعلن رجل الأعمال علاء الكحكى، مالك قنوات النهار، دعمه للزميلة شيماء عبد المنعم، المعروفة إعلاميا بـ"صحفية الأوسكار"، مقدما الشكر لها وللكاتب الصحفى خالد صلاح.

وكتب الكحكى، عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "تحياتى وتضامنى مع الزميلة المجتهدة شيماء، وأوجه الشكر والتقدير للزميل خالد صلاح وللزملاء فى اليوم السابع الرائد والأول فى المسيرة".

وتابع الكحكى: "نحن أصبحنا لانفعل شيئا أكثر من النقد، النقد فقط والسخرية من أى مثال مجتهد، شيماء.. يكفيك شرف المحاولة والحصول على التصريح الأول لموقع وجريدة مصرية، والعام القادم أفضل وأفضل، شكرا شيماء، ولاحول ولا قوة إلا بالله".

وكانت الزميلة شيماء عبد المنعم، نقلت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار، كأول صحفية مصرية تغططي الحدث الأهم بالسينما لاالعالمية من لوس أنجلوس. فيما احتفى التليفزيون المغربى بالزميلة شيماء عبد المنعم كأول صحفية مصرية تغطى حفل جائزة الأوسكار الـ88 بمسرح "دولبى" بلوس أنجلوس.

ومن حهته، سبق وعلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" على السخرية والهجوم الذى طال شيماء عبد المنعم المحررة بقسم الفن بعد ارتباكها، فى مؤتمر صحفى للفنان العالمى ليوناردو دى كابريو، قائلاً: " الحظ عاند هذه المحررة المخلصة والمجتهدة والصغيرة"، مؤكدا "أوعدكم بإذن الله إنها هتروح تغطى الأوسكار السنة المقبلة فى 2017، وستكون أروع وأشطر كعادتها دائماً".

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