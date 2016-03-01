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خالد يوسف ينفي إجراء جلسة تصويتية غدًا لإسقاط عضوية «عكاشة» من البرلمان

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خالد يوسف ينفي إجراء جلسة تصويتية غدًا لإسقاط عضوية «عكاشة» من البرلمان خالد يوسف ينفي إجراء جلسة تصويتية غدًا لإسقاط عضوية «عكاشة» من البرلمان

خالد يوسف – أرشيفية

نفى خالد يوسف، عضو مجلس النواب، ما تردد إجراء التصويت في جلسة البرلمان الصباغية، غدًا الأربعاء، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، بعد أزمة استضافته لسفير إسرائيل بالقاهرة.

وقال «يوسف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، إن لجنة التحقيق في تجاوزات «عكاشة» مازالت تمارس أعمالها حتى الآن، مشيرًا إلى أن تقريرها هو الكلمة الأخيرة في الإبقاء على عضوية «عكاشة» أو إسقاطها.

وأشار إلى أنه يؤيد اسقاط العضوية عن «عكاشة» لتجاوزه في حق النواب والمجلس، والدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

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