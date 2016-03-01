«الشاذلي» يكشف عن البلاد الداعمة لـ«أبو الغيط» لتولي أمانة جامعة الدول العربية

قال السفير فتحي الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كازخستان، واليابان، وكوريا الجنوبية، تأتي في إطار عملية البحث عن استثمارات جديدة، وتنشيط السياحة، وتنويع العلاقات الخارجية، فضلًا عن نقل وتوطين التكنولوجيا الآسيوية إلى القاهرة.

وأضاف «الشاذلي»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن التشاور السياسي بين مصر واليابان ضروري، لافتاً إلى أنه ليس من حق أمريكا أن تتحفظ على العلاقة بين كوريا الجنوبية ومصر.

وبشأن ترشح وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، إلى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد الشاذلي، أن: ‘‘هذا الخبر “أسعدني جدًا” لأن لديه كل المؤهلات من خبرة سياسية ودبلوماسية، فضلًا عن إلمامه بكل القضايا العربية، والإقليمية، والدولية’’.

وأوضح السفير أنه: ‘‘لا ينبغي أن يكون هناك أي حرج من طرح اسم وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط للترشح على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأن كثير من الرموز الحالية عملت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك’’، وذلك في رده على سؤال بأن أبو الغيط عمل في عهد الرئيس مبارك.

وأكد أنه لا يوجد أي اعتراضات من دول الخليج على ترشح أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بل أنها ستصدر خلال الأيام المقبلة بيانًا تؤيد أبو الغيط لهذا المنصب، بالإضافة إلى أن قطر ستنضوي ضمن الإجماع الخليجي، فضلًا عن أن مجموعة المغرب العربي موافقة على ترشح أبو الغيط، قائلًا: ‘‘حتى الآن لا نعرف موقف السودان’’.