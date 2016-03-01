ولى عهد السعودية يصل تونس لرئاسة وفد بلاده باجتماعات وزراء داخلية العرب

>وصل الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى عهد السعودية ، مساء اليوم الثلاثاء إلى تونس لرئاسة وفد المملكة المشارك فى الاجتماع الـ 33 لوزراء الداخلية العرب الذى يبدأ أعماله غداً فى العاصمة التونسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان فى استقباله لدى وصوله المطار الرئاسى وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشاني، ووزير العدل عمر المنصور، ووزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، ووزير الداخلية الهادى المجدوب، ووزير الدولة ممثل رئيس الجمهورية الأزهر الشابى الوزير المرافق.

وأشارت "واس" إلى أن ولى العهد كان قد غادر الرياض فى وقت سابق اليوم متوجها الى تونس.

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