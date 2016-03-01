وزير الداخلية من تونس: يجب أن يكون هناك تكاتف دولى لمواجهة الإرهاب

أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أن الحرب على الإرهاب ليست بالحرب الهينة، ولكنها حرب مستمرة حتى يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره ومنابعه، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت إستراتيجية أمنية متوازنة لمواجهة مختلف التحديات التى من شأنها تكدير أمن المواطنين، مشددًا على أهمية التكاتف الدولى لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك عقب لقاء اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بالفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى رئيس الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تعقد بتونس تحت رعاية الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد وصل مساء اليوم إلى مطار قرطاج الدولى بتونس، على رأس وفد أمنى رفيع المستوى؛ للمشاركة فى أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى ستبدأ غدًا على مدى يومين تحت رعاية الرئيس التونسى محمد الباجى قائد السبسى.

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