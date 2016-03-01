أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ظهور مستريح جديد استولى على 80 مليون جنيه من أهالى أبو المطامير بالبحيرة

Google+ Print
ظهور مستريح جديد استولى على 80 مليون جنيه من أهالى أبو المطامير بالبحيرة ظهور مستريح جديد استولى على 80 مليون جنيه من أهالى أبو المطامير بالبحيرة
سادت حالة من الغضب العارم، اليوم الثلاثاء، بين أهالى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، عقب ظهور مستريح جديد استولى على قرابة الـــ80 مليون جنيه، وفقا لتصريحات الأهالى وفر هاربا.

انتقل العشرات من ضحايا المستريح لديوان مركز شرطة أبو المطامير، وتم تحرير المحضر رقم 1980 إدارى مركز شرطة أبو المطامير، ضد "سامح.م.ع.ا"، يتهموه بالنصب عليهم فى مبلغ 80 مليون جنيه.

وقال الضحايا الذى بلغ عددهم حتى الآن 25 شخصا، إن المستريح حصل على المبالغ منذ أحداث ثورة 25 يناير، لتشغيلها لهم فى تجارة الزيت الرجيع مقابل الحصول على ربح ثابت شهرى، وأوضحوا أنهم فؤجئو منذ عدة أيام بهروب المتهم.


>- إحالة "مستريح" الشرقية و6 آخرين للجنح بتهمة الاستيلاء على 50 مليون جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365