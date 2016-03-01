ظهور مستريح جديد استولى على 80 مليون جنيه من أهالى أبو المطامير بالبحيرة

سادت حالة من الغضب العارم، اليوم الثلاثاء، بين أهالى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، عقب ظهور مستريح جديد استولى على قرابة الـــ80 مليون جنيه، وفقا لتصريحات الأهالى وفر هاربا.

انتقل العشرات من ضحايا المستريح لديوان مركز شرطة أبو المطامير، وتم تحرير المحضر رقم 1980 إدارى مركز شرطة أبو المطامير، ضد "سامح.م.ع.ا"، يتهموه بالنصب عليهم فى مبلغ 80 مليون جنيه.

وقال الضحايا الذى بلغ عددهم حتى الآن 25 شخصا، إن المستريح حصل على المبالغ منذ أحداث ثورة 25 يناير، لتشغيلها لهم فى تجارة الزيت الرجيع مقابل الحصول على ربح ثابت شهرى، وأوضحوا أنهم فؤجئو منذ عدة أيام بهروب المتهم.

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