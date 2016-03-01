محافظ أسوان يستمع لمطالب ومشكلات 61حالة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين‎

أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، حرصه على انتظام واستمرارية لقاءاته مع المواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر بما يعكس اهتمام الحكومة بمشاكل ومطالب البسطاء وتقديم الرعاية المطلوبة لهم في جميع القطاعات الخدمية، وخلال اللقاء إستمع محافظ أسوان لمطالب العديد من الحالات بإجمالى 61 حالة حيث أعطى توجيهاته لصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعي، وأيضًا تكافل وكرامة لـ 24 مواطن بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات للتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

كما وافق محافظ أسوان على إدراج 3 طلبات بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعي لها مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لهم، كما وجه المحافظ أيضًا إلى تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة منزلين إحداهما بمركز نصر النوبة والأخر بمدينة أسوان، حيث طالب أصحابها بإجراء عملية الإحلال والتجديد لهما وذلك لسوء حالتهما وتعرضهما لبعض التصدعات.

وخلال اللقاء الجماهيري طالبت 4 حالات بتوفير فرص عمل لهم، حيث وافق اللواء مجدي حجازي على إدراجهم ضمن مشروع الأسر المنتجة ومبادرة «مشروعك» لتشغيل الشباب بهدف الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة مشكلة البطالة، كما وجه حجازي بإدراج عدد 12 طلب لتوفير فرصة عمل للشباب ضمن المشروعات القومية والإستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة وذلك بعد الإتفاق مع الشركات المسئولة بإقتصار العمالة المطلوبة لهذه المشروعات على الشباب الأسوانى ، موجهاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإدراج أحد الحالات ضمن المستهدف تسكينهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها على مشروع تغطية مصرف السيل.

ووجه أيضاً بدراسة إدراج طلبات مواطنين خاصة بتخصيص قطع أراضى بغرض السكن وبناء مسجد ضمن خطة تقسيمات الأراضى المستقبلية.