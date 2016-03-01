قافلة طبية للكشف على 374 مواطنا بقرية السبع آبار فى أبوصوير بالإسماعيلية

قال متولى حسن محمد رئيس مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، إنه استمرارا للخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، وخاصة فى القطاع الريفى، تم التنسيق بين الإدارة الصحية بمركز ومدينة أبوصوير والوحدة المحلية لقرية السبع آبار وبعض الجمعيات الأهلية وبنك الطعام المصرى، لتنفيذ قافلة طبية بقرية السبع آبار لعلاج أمراض الرمد والمياه البيضاء وقياس النظر وعمل نظارات طبية مجانا.

وأشار "متولى" إلى أنه تم الإعداد جيدا للقافلة، وتم إعلام المواطنين من خلال المساجد وسيارات بها مكبرات صوت، وتم الإعلان بجميع توابع المركز، وكذلك الإعلان من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال الصفحة الرسمية للوحدة المحلية للمركز والقرية.

وأضاف: تم توقيع الكشف على 347 مريضا، منهم 191 كشفا تم صرف العلاج لهم مجانا، وكذلك 80 مريضا تم عمل كشف نظارة لهم، وسيتم إعطائهم النظارات مجانا، وكذلك تم تحويل 70 حالة لعمل جراحات بالقاهرة مجانا.

وعلى هامش القافلة، تم عمل امتحانات فورية لمحو الأمية لعدد 50 مواطنا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمحو الأمية.

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