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ننشر أسماء أوائل مسابقة رواد الاتحادات الطلابية بجنوب سيناء

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ننشر أسماء أوائل مسابقة رواد الاتحادات الطلابية بجنوب سيناء ننشر أسماء أوائل مسابقة رواد الاتحادات الطلابية بجنوب سيناء
كشف السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن مسابقة رواد الاتحادات الطلابية لمديرى المدارس النهائية على مستوى الإدارات الثمانية بالمحافظة لهذا العام أسفرت عن فوز كل من ناهد عبد المنعم مديرة مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية، وليلى ميخائيل مديرة مدرسة الشهيد عمرو شكرى الإعدادية بنات، وعادل مرتضى مدير مدرسة أبوزنيمة الثانوية، وتصعيدهم للتصفية على مستوى الجمهورية.

وأعلن "سويلم" فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جائزة المركز الأول للفائزين على مستوى الجمهورية مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه وميدالية ذهبية وشارة وشهادة تقدير وجائزة المركز الثانى 1900 جنيه وميدالية وشارة وشهادة تقدير وجائزة المركز الثالث مكافأة مالية قدرها 1800 جنيه وميدالية وشهادة تقدير.

وأوضح "سويلم" أن المسابقة تأتى فى إطار تحفيز رواد الاتحادات الطلابية على القيام بالأنشطة والبرامج الجديدة والمفيدة وتبادل التجارب الناجحة بين رواد الاتحادات لزيادة وعيهم الريادى داخل المدارس وتعزيز دور الاتحادات الطلابية فى رعاية ونمو القيادات الطلابية، موجها الشكر والتقدير لأسرة توجيه التربية الاجتماعية وعلى رأسهم سوزان محمد موجه عام التربية الاجتماعية والفريق المعاون معها.

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>- ملاكمًا يستعدون للمنافسة على مستوى الجمهورية بجنوب سيناء
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