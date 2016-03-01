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الشئون الوقائية تشكر صحة بنى سويف على نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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الشئون الوقائية تشكر صحة بنى سويف على نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الشئون الوقائية تشكر صحة بنى سويف على نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
أرسل، اليوم، الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة خطاب شكر إلى الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى بالمديرية ووحدات الرعاية الأساسية ومدارس التمريض ومديرى الإدارات والعاملين معهم، على جهودهما فى إنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.

كانت مديرية الصحة قد نفذت الحملة فى الفترة من 21 إلى 24 فبراير الماضى، وحققت المستهدف من خلال تطعيم 484 ألفا و773 طفلاً وطفلة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية السبع.


>- انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 21 فبراير ببنى سويف

- تطعيم 298 ألفا و797 طفلا فى اليوم الأول لحملة شلل الأطفال ببنى سويف
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