نائب رئيس جامعة القناة يلتقى بالوفد المتميز رياضيا قبل السفر إلى الأقصر

التقى الدكتور طارق رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، بوفد الجامعة من الطلاب المشاركين فى لقاء المتميزين رياضيا بالأقصر، الذى يقام تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وذلك ضمن الخطة التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالجامعات المصرية، وفى إطار الدعم الذى تقدمة وزارة الشباب والرياضة للجامعات المصرية، وذلك خلال جولة نائب رئيس الجامعة التفقدية فى الإدارة العامة لرعاية الشباب، والتى رافقته فيها هدى فرج أمين الجامعة المساعد، والكابتن طارق عجيبة نائب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

يسافر الوفد، غدا الاربعاء، وحتى 7 مارس إلى محافظة الأقصر، وتشارك الجامعة بوفد مكون من 8 طالبات و 8 طلاب، يشاركون فى جميع الألعاب الرياضية، ويشارك الوفد باسم الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى بالجامعة، أن هناك أيضا مسابقة العروض الرياضية والتى تعقد فى الأقصر فى الفترة من 3 إلى 8 مارس، وبمشاركة جميع الجامعات المصرية، وتشارك كل جامعة بعرض رياضى لمدة 7 دقائق، وتأتى هذه المسابقة أيضا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فى العرض 21 طالبا من الجامعة.

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