أكلات تعالج حب الشباب ومشاكل البشرة.. اعرفها

"لو عايز تعالج حب الشباب ممكن الطعام يساعدك".. نصيحة تقدمها الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، لكل من يعانى من هذه المشكلة، فالطعام أحيانا يصبح عامل أساسى فى علاج البثور والتهابها نتيجة تركيباته وفيتاميناته المختلفة، والتى تعمل على علاج مشكلات الجلد والبشرة.

وتابعت الدكتورة صفاء عمر حديثها، موضحة أن الكثير من الأطعمة والأكلات تساعد فى التخلص من المشكلة سريعا، ويمكنك اعتبارها جزءا من علاج حب الشباب، وتزيد من عوامل التئام البشرة، والتخلص من البقع فيها وكذلك حبوب البشرة ومن هذه الأطعمة:

الأطعمة الغنية بفيتامين سى، وe.. تعالج حب الشباب وتفيد الجسم

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>*الخضراوات الورقية: غنية بالألياف التى تجدد الجلد وخلاياه.>*المكسرات: غنية بالأوميجا 3 وهى من مضادات الأكسدة المفيدة لشباب الجسم بشكل عام.>*السردين والسلمون: من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 أيضا>*الشاى الأخضر: غنى بمضادات التأكسد مما يحافظ على الجسم خاليا من السموم.>*التفاح الاخضر: غنى بالألياف خاصه البكتين وغنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لنضارة الجلد.>*الأطعمة الغنية بفيتامين E: يعتبر فيتامين E من أهم مضادات تأكسد خلايا الجسم التى تساعد على التمتع بشباب دائم.>*الأطعمة الغنية بفيتامين C: فيتامين C يقاوم الأمراض ويقوى المناعة، مما يساعد على مقاومة كل المشكلات التى تصيب الجلد أيضا.>*الحبوب الكاملة مفيدة للجسم والجلد أيضا.

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