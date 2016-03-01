دراسة علمية: مادة البروبيوتيك فى الزبادى تقلل الإصابة بسرطان الكبد

كثير من الأشخاص يعانون من انخفاض مستوى الكالسيوم فى الجسم بسبب عدم تناول منتجات الألبان مثل الزبادى، والتى أثبتت الأبحاث أن له فوائد كثيرة تعزز صحة الجسم، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن البروبيوتيك الموجود فى الزبادى وغيره من الأطعمة يكافح ويقلل فرص الإصابة بسرطان الكبد.

وحسب التعريف المعتمد حاليا من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، يعرف البروبيوتيك بأنه المتممات الغذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر التى يُعتقد أنها صحية للإنسان وتعزز مناعته.

وحسبما جاء مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن بكتيريا البروبيوتيك تلعب دورا مفيدا فى الحد من التهاب المعدة والأمعاء والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

وأكدت الدراسة الحديثة بناء على فحص مجموعة كبيرة من الفئران، أن بكتيريا البروبيوتيك الموجودة فى الزبادى تمنع نمو الأورام فى الكبد عن طريق منع الأوعية الدموية الموجودة فى الخلايا السرطانية من التجدد والانتشار.

ووجد الباحثون أن الفئران المصابة بسرطان الكبد من النوع (HCC) وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد، والتى تم تغذيتها بالبروبيوتيك انخفض لديها الورم بمعدل 40% من حجم الورم مع انخفاض فى نمو الأوعية الدموية بمعدل 52%، مقارنة بالفئران غير المعالجة.

وأضاف الباحثون أن بكتيريا البروبيوتيك زادت من مستوى البكتيريا المضادة للالتهابات الموجودة فى أحشاء الفئران التى عولجت، والتى قد تكون مسؤولة جزئياً عن قدرتها فى منع تطور الورم.

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