أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على صداع الأسنان.. وأسباب الإصابة به

Google+ Print
تعرف على صداع الأسنان.. وأسباب الإصابة به تعرف على صداع الأسنان.. وأسباب الإصابة به
الصداع وألم الرأس الذى قد يأتيك فجأة وبشكل غير مبرر، لابد وأن تسأل نفسك حين الشعور به "هل أسنانى على ما يرام"؟!..

صداع الأسنان وأمراضها


>الدكتورة فتحى، أخصائية طب الفم والأسنان، أوضحت أن للصداع أسباب عدة، ولكن الأسنان ومشكلاتها تعد سببا خفيا وأساسيا للإصابة به، فالكثير من أمراض اللثة والأسنان والضروس وغيرها تصبح سببا فى هذا الألم المزعج.

وأكدت أخصائية طب الفم والأسنان ضرورة العناية الدورية بالأسنان لدى مختص، يتابع حالتها كل ستة أشهر على أقصى تقدير، كذلك التركيز على تنظيفها يوميا، وعدم إهمال أية مشكلة أو ألم يحدث فيها، أو تسوسا يصيبها، وزيارة الطبيب فى حال تزامن حدوث ألم فى الرأس والأسنان معا أمر مهم للتخلص من سبب المشكلة.

أسباب الصداع الناتج عن الأسنان ومشكلاتها


>ومن أبرز أسباب الصداع الناتج عن الأسنان حسب توضيح الدكتورة شيرين:

- فى الغالب يكون تسوس الأسنان أبرزها وأشهرها، ويزور ألم الرأس المريض بالتسوس بين الحين والآخر.
>- الجز أو الضغط على الأسنان أثناء النوم أو على مدار اليوم سبب رئيسى لإجهاد الأعصاب وعظم الفك مما يسبب ألم الرأس.
>- العبث بالأسنان بالأيدى أو بالأظافر أو بالأدوات الصلبة كعادة يومية يسبب نفس المشكلة.
>- التهابات اللثة التى تغطى ضرس العقل ونموه يسبب آلام بالرأس.
>- التهابات اللثة بشكل عام ونزيفها.
>- حساسية الأسنان.
>- خلع الأسنان والضروس قد يؤدى للشعور بالصداع لفترة من هذا الحدث.

الصداع الناتج عن الأسنان ومشكلاتها وأمراضها مشكلة يعانى منها البعض رغم جهلهم بالسبب الحقيقى، والصداع الناتج عن الأسنان له أسباب كالتهاب اللثة والتسوس..

موضوعات متعلقة

السمسم والشاى الأخضر والكاكاو.. أطعمة ومشروبات لتقوية الأسنان

نصائح للعناية بأسنان الطفل.. علميه تنظيفها وشجعيه يأكل خضار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك