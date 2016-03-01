تعرف على صداع الأسنان.. وأسباب الإصابة به

صداع الأسنان وأمراضها

الصداع وألم الرأس الذى قد يأتيك فجأة وبشكل غير مبرر، لابد وأن تسأل نفسك حين الشعور به "هل أسنانى على ما يرام"؟!..>الدكتورة شيرين فتحى، أخصائية طب الفم والأسنان، أوضحت أن للصداع أسباب عدة، ولكن الأسنان ومشكلاتها تعد سببا خفيا وأساسيا للإصابة به، فالكثير من أمراض اللثة والأسنان والضروس وغيرها تصبح سببا فى هذا الألم المزعج.

وأكدت أخصائية طب الفم والأسنان ضرورة العناية الدورية بالأسنان لدى مختص، يتابع حالتها كل ستة أشهر على أقصى تقدير، كذلك التركيز على تنظيفها يوميا، وعدم إهمال أية مشكلة أو ألم يحدث فيها، أو تسوسا يصيبها، وزيارة الطبيب فى حال تزامن حدوث ألم فى الرأس والأسنان معا أمر مهم للتخلص من سبب المشكلة.

أسباب الصداع الناتج عن الأسنان ومشكلاتها

>ومن أبرز أسباب الصداع الناتج عن الأسنان حسب توضيح الدكتورة شيرين:

- فى الغالب يكون تسوس الأسنان أبرزها وأشهرها، ويزور ألم الرأس المريض بالتسوس بين الحين والآخر.

>- الجز أو الضغط على الأسنان أثناء النوم أو على مدار اليوم سبب رئيسى لإجهاد الأعصاب وعظم الفك مما يسبب ألم الرأس.

>- العبث بالأسنان بالأيدى أو بالأظافر أو بالأدوات الصلبة كعادة يومية يسبب نفس المشكلة.

>- التهابات اللثة التى تغطى ضرس العقل ونموه يسبب آلام بالرأس.

>- التهابات اللثة بشكل عام ونزيفها.

>- حساسية الأسنان.

>- خلع الأسنان والضروس قد يؤدى للشعور بالصداع لفترة من هذا الحدث.

الصداع الناتج عن الأسنان ومشكلاتها وأمراضها مشكلة يعانى منها البعض رغم جهلهم بالسبب الحقيقى، والصداع الناتج عن الأسنان له أسباب كالتهاب اللثة والتسوس..

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