عاجل…الفنانة ميرهان تتهم ضابط بهتك عرضها داخل الحجز وتصفعه على وجهه

ما زالت الأحداث الأكثر إثارة تتوالى بين الفنانة “ميرهان حسين” وضابط الشرطة الذي إصطحبها الى قسم الشرطة مساء أمس بعد أن قال أنها قامت بالسب والاعتداء علي علية وعلى أفراد الكمين وبعد تفتيش سيارتها تم العثور علي زجاجات خمر مما جعل الضابط يقوم بترحيلها الي القسم ووجهت لها تهمة السكر أثناء القيادة وتم عمل محضر بتعدي الفنانة علي ضابط شرطة وعرض المحضر علي النيابة وتبادلت الاتهامات بين وزارة الداخلية التي تقول أن الفنانة قامت بالاعتداء علي ضابط الشرطة وأفراد الكمين بالضرب والسب وذلك لرفضها اخراج رخصة القيادة.

وعلي الجانب الأخر أتهمت الفنانة ميرهام ضابط الكمين أنة تعدي عليها بالضرب بعد أن طلب منها النزول من السيارة وذلك لانها أخطات بدلا أن تعطية رخصة القيادة أعطتة البطاقة الشخصية لها.

ولكن الأتهام الأكبر جاء من الفنانة ميرهام للنيابة حيث أتهمت ضابط برتبة ملازم انة قام بهتك عرضها داخل الحجز وأوضحت أنها صفعتة علي وجهه بعد أن هتك عرضها داخل الحجز وثبتت ميرهام ذلك في اعترافها أمام نيابة الهرم.

وكانت ميرهام نشرت صور لها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي تظهر بعض أماكن من جسدها وتستعرض أثار الاعتداء عليها داخل قسم شرطة الهرم وتبين من الصور وجود كدمات بمنطقة الذراع الأيمن وإصابة في الفم.

ولم تكشف ميرهام عن أسماء المعتدين عليها داخل القسم وهل هذا الاعتداء تم داخل القسم أم قبل وصولها الية وهم يرحلونها من الكمين الي القسم وصرح المحامي العام للنيابات جنوب الجيزة أن الفنانة يتم استجوابها الأن وسوف يصدر القرار خلال الساعات المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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