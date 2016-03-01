أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

عاجل…الفنانة ميرهان تتهم ضابط بهتك عرضها داخل الحجز وتصفعه على وجهه

Google+ Print
عاجل…الفنانة ميرهان تتهم ضابط بهتك عرضها داخل الحجز وتصفعه على وجهه عاجل…الفنانة ميرهان تتهم ضابط بهتك عرضها داخل الحجز وتصفعه على وجهه

ما زالت الأحداث الأكثر إثارة تتوالى بين الفنانة “ميرهان حسين” وضابط الشرطة الذي إصطحبها الى قسم الشرطة مساء أمس بعد أن قال أنها قامت بالسب والاعتداء علي علية وعلى أفراد الكمين وبعد تفتيش سيارتها تم العثور علي زجاجات خمر مما جعل الضابط يقوم بترحيلها الي القسم ووجهت لها تهمة السكر أثناء القيادة وتم عمل محضر بتعدي الفنانة علي ضابط شرطة وعرض المحضر علي النيابة وتبادلت الاتهامات بين وزارة الداخلية التي تقول أن الفنانة قامت بالاعتداء علي ضابط الشرطة وأفراد الكمين بالضرب والسب وذلك لرفضها اخراج رخصة القيادة.

وعلي الجانب الأخر أتهمت الفنانة ميرهام ضابط الكمين أنة تعدي عليها بالضرب بعد أن طلب منها النزول من السيارة وذلك لانها أخطات بدلا أن تعطية رخصة القيادة أعطتة البطاقة الشخصية لها.

ولكن الأتهام الأكبر جاء من الفنانة ميرهام للنيابة حيث أتهمت ضابط برتبة ملازم انة قام بهتك عرضها  داخل الحجز  وأوضحت  أنها صفعتة علي وجهه بعد أن هتك عرضها داخل الحجز وثبتت ميرهام ذلك في اعترافها أمام نيابة الهرم.

وكانت ميرهام نشرت صور لها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي تظهر بعض أماكن من جسدها وتستعرض أثار الاعتداء عليها داخل قسم شرطة الهرم وتبين من الصور وجود كدمات بمنطقة الذراع الأيمن وإصابة في الفم.

ولم تكشف ميرهام عن أسماء المعتدين عليها داخل القسم وهل هذا الاعتداء تم داخل القسم أم قبل وصولها الية وهم يرحلونها من الكمين الي القسم وصرح المحامي العام للنيابات جنوب الجيزة أن الفنانة يتم استجوابها  الأن وسوف يصدر القرار خلال الساعات المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة

14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة

السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة