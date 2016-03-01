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فوائد تناول خليط العسل والثوم وتأثير رهيب للتناول اليومي والمستمر لذلك الخليط

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فوائد تناول خليط العسل والثوم وتأثير رهيب للتناول اليومي والمستمر لذلك الخليط فوائد تناول خليط العسل والثوم وتأثير رهيب للتناول اليومي والمستمر لذلك الخليط

أصبح الجميع في الآونة الاخيرة يسعي إلي التداوي عن طريق إستخدام كل ما هو طبيعي وذلك بسبب ما تسببه العقاقير الطبية والمسكنات من أعراض سلبية مع كثرة الإستخدام فكثرة تناول المسكنات والعقاقير الطبية يؤدي إلي الإضرار بالجهاز الهضمي والعظام ولذلك أصبح الجميع وحتي الأطباء  يسعون إلي إستخدام الأعشاب الطبيعية وكل ما هو طبيعي وله أثر فعال وقوي علي التداوي بدون أضرار جانبية للصحة

ومن ضمن ما إعتمد عليه الأطباء في ذلك الشأن خليط العسل والثوم الذي يعد طفرة حقيقية في عالم الطب وعلاج فعال للكثير من الأمراض التي قد يعجز عن علاجها المسكنات الطبية والعقاقير وفي نفس الوقت ليس له أية أضرار سلبية علي الصحة حتي مع كثرة التناول والإستخدام علي العكس تماما فإن تناوله يعود علي الإنسان بفوائد صحية جمة ومميزات صحية غير متوقعة بالمرة
خليط العسل والثوم

فوائد الثوم الصحية-

يحتوي ذلك الخليط علي الثوم والعسل معا وكلاهما مفيدان لجسم الإنسان وصحته كثيرا فالثوم  يعمل علي خفض مستوي الكوليسترول في الدم كما يعمل علي خفض معدل الدم المرتفع في الجسم طبيعيا وبفاعلية تامة كما يعمل علي تحسن وظائف الجهاز الهضمي  ويقضي علي الصداع النصفي فوريا ويعمل علي إعطاء البشرة نعومة ولمعان لا يقاوم كما يعمل علي إطالة الشعر ومنحه القوة والنعومة والكثافة
فوائد العسل الصحية-

أما بالنسبة للعسل فحدث ولا حرج فهو له العديد والعديد من الفوائد والمميزات الصحية التي لا يمكن الإختلاف عليها أبدا فالتناول المستمر للعسل يعمل علي تقليل نسبة فرص الإصابة بمرض السرطان وذلك بفضل إحتوائه علي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل بشكل مباشر علي تقوية الجهاز المناعي للجسم وصد مرض السرطان ودحر خلاياه وهزيمتها كما أنه تناول العسل يعمل علي إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم بشكل طبيعي وصحي ومفيد أيضا للعظام وعضلة القلب
كان ما سبق مجموعة من الفوائد الصحية لكل من العسل الأسود والثوم كل علي حدة فما بالك عندما يجتمعان سويا في خليط واحد وما هو تأثير تناول ذلك الخليط علي صحة الإنسان ؟

في الحقيقة تناول ذلك الخليط يعمل علي إمداد الإنسان بالكثير من الفوائد والمميزات الصحية التي لا عد لها ولا حصر ولكن المميز في الأمر عدا ما ذكرناه من فوائد ومميزات صحية بالسابق هو أن تناول خليط العسل الأسود والثوم يوميا يعمل علي التخلص من والشحوم الموجودة بالجسم والتي تعمل علي الإضرار بالجسم بشكل كبير

وقد أكد العلماء علي أن تناول ذلك الخليط قبل النوم يوميا يعمل علي خسارة خمسة كيلو من الوزن أسبوعيا بدون أي تعب أو معاناة

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