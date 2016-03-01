أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

وصفة طبيةومشروب لسد الشهية للتخلص من الكرش نهائياً

  • الصحة
  • 35
Google+ Print
وصفة طبيةومشروب لسد الشهية للتخلص من الكرش نهائياً وصفة طبيةومشروب لسد الشهية للتخلص من الكرش نهائياً

وصفة طبية تساعد على حل مشكلة   تواجه الكثيرين من الرجال والسيدات وهى ظهور  “ “بصورة غير محببة تجعل القوام غير متناسق ويكون من الصعب التخلص من البطن بسهولة ويتكون الكرش عند الرجال  نتيجة الجلوس لفترات كثيرة أثناء العمل أو المذاكرة  وتناول الوجبات الدسمة والسريعة أما الكرش لدى السيدات فهو يتكون نتيجة عدة أسباب أهمها الحمل والولادة وخصوصاً لو كانت الولادة قيصرية حيث تضعف بعض عضلات البطن  وتكون مخزن للدهون الزائدة وخاصة فى منطقة البطن.
لذلك لابد لكل من يعانى من الكرش ودهون على البطن أن يتبع نظام غذائى صحى وشرب كميات كبيرة من المياه واتباع بعض التمرينات الخفيفة مثل المشى والسباحة ومن الأطعمة الصحية التى تساعد على التخلص من البطن التونة- الفراخ واللحوم المشوية-سلطة الخضروات-تناول الخضروات الورقية-تناول هذا المشروب القوى والحارق للدهون وهو

وصفة من الوصفات التى تساعد على التخلص من السمنة والكرش نهائياً

تتكون من مجموعة الفواكه والأوراق الخضراء والماء عبارة عن

تفاحة واحدة وثمرة من الخيار.و القليل من أوراق نعناع مععصير ليمونة واحدة خضراءوكوب  من الماء الباردو ملعقة  من عسل النحل.

الطريقة:

يتم  مزج كل  المكونات السابقة مع بعضها البعض في الخلاط  للحصول على ألذ مشروب ثم نتناول من هذا المشروب السحرى معدل  كوبين يومياً  واحد فى الصباح على الريق قبل  الإفطار بنصف ساعة، و أخر قبل النوم بساعة معتكرار تلك العملية بشكل يومى ولمدة شهر سوف تلاحظين أن الكرش بدأ فى الإختفاء مع أتباع الوصفة الطبية وتناول المشروب السحرى لسد الشهية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات