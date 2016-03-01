وصفة طبيةومشروب لسد الشهية للتخلص من الكرش نهائياً

وصفة طبية تساعد على حل مشكلة تواجه الكثيرين من الرجال والسيدات وهى ظهور “الكرش “بصورة غير محببة تجعل القوام غير متناسق ويكون من الصعب التخلص من البطن بسهولة ويتكون الكرش عند الرجال نتيجة الجلوس لفترات كثيرة أثناء العمل أو المذاكرة وتناول الوجبات الدسمة والسريعة أما الكرش لدى السيدات فهو يتكون نتيجة عدة أسباب أهمها الحمل والولادة وخصوصاً لو كانت الولادة قيصرية حيث تضعف بعض عضلات البطن وتكون مخزن للدهون الزائدة وخاصة فى منطقة البطن.

لذلك لابد لكل من يعانى من الكرش ودهون على البطن أن يتبع نظام غذائى صحى وشرب كميات كبيرة من المياه واتباع بعض التمرينات الخفيفة مثل رياضة المشى والسباحة ومن الأطعمة الصحية التى تساعد على التخلص من البطن التونة- الفراخ واللحوم المشوية-سلطة الخضروات-تناول الخضروات الورقية-تناول هذا المشروب القوى والحارق للدهون وهو

وصفة من الوصفات التى تساعد على التخلص من السمنة والكرش نهائياً

تتكون من مجموعة الفواكه والأوراق الخضراء والماء عبارة عن

تفاحة واحدة وثمرة من الخيار.و القليل من أوراق نعناع مععصير ليمونة واحدة خضراءوكوب من الماء الباردو ملعقة من عسل النحل.

الطريقة:

يتم مزج كل المكونات السابقة مع بعضها البعض في الخلاط للحصول على ألذ مشروب ثم نتناول من هذا المشروب السحرى معدل كوبين يومياً واحد فى الصباح على الريق قبل الإفطار بنصف ساعة، و أخر قبل النوم بساعة معتكرار تلك العملية بشكل يومى ولمدة شهر سوف تلاحظين أن الكرش بدأ فى الإختفاء مع أتباع الوصفة الطبية وتناول المشروب السحرى لسد الشهية.

شبكةعيونالإخبارية

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