جزائري يبدأ فوضى على طائرة فرنسية بشربه للخمر وينهيها بالتبول على أحد الركاب

لم يخطر ببال ركاب رحلة الطائرة التابعة لشركة «Air Mediterranee» الفرنسية، التي كانت تقلهم من العاصمة الجزائرية إلى باريس، أن تتحول رحلتهم إلى فوضى عارمة وعنف غريب الأطوار وهم على ارتفاع 30 ألف قدم.

إذ حول راكب جزائري مخمور الرحلة إلى حالة من الفوضى لن ينساها الركاب، سواء طاقم الطائرة أو المسافرون الـ166 الذين كانوا على متن الطائرة.

فكما نقلت الديلي ميل، بدأ هذا الشاب باحتساء الخمر التي أحضرها معه على الطائرة رغم أن القوانين تحظر ذلك، لكنه لم يكترث لذلك وواصل في انتهاك راحة الركاب حيث قام بإشعال سيجارة وبدأ يدخنها، مجاهرا بنفث دخانها في كل الاتجاهات، فحول مقعده إلى ما يشبه مقهى.

ولم يكتف بتصرفاته هذه بدون مبالاة، بل انتزع قميصه فجأة وبدأ يتفاخر بعضلاته ليراه الآخرون، ولما طلبت منه المضيفة التوقف عن التدخين، وأخبرته أن الاحتساء ممنوع، لم يأبه لها واستمر في إزعاجه للركاب.

وبعد لحظات أبدى راكب كان يجلس بالقرب منه امتعاضه من تصرفات هذا الشخص، ليرد الأخير بخطوة لم تكن في الحسبان ومفاجأة للجميع، حيث قام من مقعده وراح يتبول عليه أمام الركاب والمضيفات، فأسرعت المضيفة وأخبرت الطيار بما يجري، الذي طلب من أفراد الطاقم إيقافه عند حده، فسيطروا عليه وهو شبه عار.

واضطر الطيار إلى تغيير وجهة الطائرة لمدينة “ليون” التي كانت قريبة منها لوقوعها في منتصف الطريق، وقام بهبوط اضطراري، وتم اعتقال هذا الراكب المزعج من طرف الشرطة الفرنسية.