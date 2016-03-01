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في الدقيقة الأخيرة.. عبد ربه يقود الإسماعيلي لقهر الداخلية

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في الدقيقة الأخيرة.. عبد ربه يقود الإسماعيلي لقهر الداخلية في الدقيقة الأخيرة.. عبد ربه يقود الإسماعيلي لقهر الداخلية

قاد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي فريقه لتحقيق فوزا قاتلا أمام الداخلية بهدف مقابل لاشيء.

تعادل سلبي استمر منذ الدقيقة الأولى وحتى الـ90 قبل أن يظهر عبد ربه ويسجل في الوقت القاتل.

واصطدمت رأسية مروان محسن في الدقيقة الأخيرة بقائم الداخلية قبل أن ترتد في بطن عبد ربه وتدخل الشباك.

وتعرض عامر صبري لاعب الداخلية للطرد في أخر لحظات المباراة بعد الاعتداء بدون كرة على شوقي السعيد.

وحقق الإسماعيلي انتصاره الثالث على التوالي بعدما فاز على المقاولون العرب ثم طلائع الجيش والآن على الداخلية.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 31 ليقفز إلى المركز الخامس بالتساوي مع سموحة.

بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 30 في المركز الثامن.

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