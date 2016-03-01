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زاهي حواس ينضم لحملة «صنع في مصر»

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زاهي حواس ينضم لحملة «صنع في مصر» زاهي حواس ينضم لحملة «صنع في مصر»

تامر سليم ومحمد شعراوى مؤسسا مبادرة صنع فى

قال تامر سليم، أحد مؤسسي مبادرة «صنع في مصر»، إن  الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المعروف ووزير الدولة لشؤون الآثارالسابق، قد انضم للمبادرة، في إشارة للقامة حواس الكبيرة، وشهرته في الأوساط العالمية، والتي ستجني ثمارها المبادرة من استقطاب للمنصات الخارجية.

وأشار سليم إلى أنه يرقض تمامًا تكليف الوزارات المعنية، مثل وزارة السياحة، هيئة قناة السويس، وزارة الاستثمار والتجارة الصناعة، أية نفقات تخص المبادرة ونشطاتها، لعدم زيادة الأحمال على كاهل .

يذكر أن المبادرة تعتمد على إقامة سلسلة من المعارض الخارجية بعدد من الدول الأوروبية، كمرحلة أولى، بهدف الترويج لحملة «صنع فى مصر» وتمكين رجال الأعمال المصريين والمصدرين من عرض منتجاتهم بشكل أفضل فى الأسواق التى تحتاجها مباشرة.

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