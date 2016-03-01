صور| جلال علام: سعيد بردود الأفعال حول «مواقف وطرائف»

عبر الإعلامي جلال علام عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته عقب عرض الحلقات الأولى من برنامجه “مواقف وطرائف” في موسمه الجديد عبر شاشة تلفزيون النهار يوم الجمعة الماضي بعد فترة انقطاع دامت قرابة الست سنوات.

وقال «علام» لـ”ONA” إن الحلقات القادمة تحمل مزيد من أغرب وأعجب المواقف من حول العالم، مضيفًا أن السر يكمن في استمرارية البرنامج في تجديد محتواه بما يضمن له لحفاظ على مكانته بين أفراد الأسرة المصرية منذ أن كان يعرض على تلفزيون المصري.

وذكر «علام»، أن ما يشغله دائمًا أثناء تصوير حلقاته هو إيصال مادة البرنامج لكافة أفراد الأسرة وأيضًا أن تكون مناسبة لهم، مشيرًا أنه يعتز بأهم جائزة حصل عليها في حياته وهي أن برنامج مواقف وطرائف يعيش في وجدان هذا الشعب منذ أول حلقة عرُضت للبرنامج عام 1988.

كان الإعلامي، قرر أن يعود من خلال نفس برنامجه الشهير، عبر تلفزيون “النهار”، والتي كانت أولى حلقاته يوم الجمعة الماضي، بعد غياب خمس سنوات تحديدًا منذ قرار وزير الأعلام الأسبق أنس الفقي إيقاف البرنامج سنة 2010، وعلى مدار سنوات استطاع جلال علام إمتاع جمهوره بلقطات مذهلة وبتعليق فكاهى ومرح يجعل المشاهد يغوص في هذه اللقطات وكأنه يتواجد فى موقع الحدث.

المراسل: عمر جمال