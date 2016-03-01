باحث في الحزب الديمقراطي: الانتخابات التمهيدية «محسومة» لصالح كيلنتون و ترامب

قال سابا شامي، الباحث السياسي في الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن نتيجة الانتخابات التمهيدية التي تجرى حاليًا من أجل تحديد من سيُمثل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية محسومة مسبقًا لوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، بسبب تاريخها السياسي في الخارجية، والبيت الأبيض، وقربها من دوائر صنع القرار.

وأضاف «شامي»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم،: “في اعتقادي أيضًا أن الملياردير دونالد جون ترامب، هو الذي سيمثل الحزب الجمهوري في خوض الانتخابات الرئاسية”.

وتابع «شامي» أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ستتفوق على منافسها بيرني ساندرز، بسبب خبرتها الطويلة في العلاقات الدولية، والسياسة الخارجية.

من جهته قال الباحث والأكاديمي عبد الرحمن جميل، إن هذه الانتخابات التمهيدية ستقرر من سيقود الحزبين في خوض الانتخابات الرئاسية، وليس من يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة لا زالت في مرحلة الانتخابات.

وأوضح «جميل» أن المرشح بيرني ساندرز، سيخسر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بسبب ميوله الاشتراكية.