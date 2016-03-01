رئيس جامعة أسيوط يوافق على تسكين مجموعة من طلاب الوادي الجديد بالمدن الجامعية

وافق الدكتور أحمد عبده جعيص ،رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء،على حل أزمة تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، من خلال تسكين مجموعة من طلاب وطالبات كليات الوادي الجديد بالمدن الجامعية، عن طريق الاستضافة المخفضة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمود محمد أحمد، المدير التنفيذي للمعلومات، وعميد كلية العلوم بالوادي الجديد، أنه تمت الموافقة على تسكين أكتر من 100 طالبة و50 طالب بالمدن الجامعية، وذلك سعيًا من إدارة الجامعة لاحتواء أبنائها الطلاب. من جانبه أوضح الدكتور أحمد ثابت عبد المنعم، مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بفرع الجامعة بالوادي الجديد، أن المركز قام باستقبال الطلاب والطالبات الذين وافق رئيس الجامعة على تسكينهم حيث توجه الطلاب اليوم 1/3/2016 إلى المدن الجامعية لاستلام غرفهم وتسكينهم بالمدينة الجامعية .