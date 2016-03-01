طارق العوضي لـ«ريهام سعيد»: مطلوب إعتذار و إقرار بالخطأ قبل فوات الآوان

طالب المحامي طارق العوضي رئيس مركز دعم دولة القانون، الإعلامية ريهام سعيد بتقديم اعتذار واضح وعلني عما بدر منها تجاه انتهاك خصوصية الأفراد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” فتاة المول”.

وأضاف العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” ، “ أخطاتي وتجاوزتي حدود انتهاك المهنية إلي ارتكاب جرايم، مطلوب اعتذار علني وواضح وهذا امر لا ينقص من قدر أحد، الإقرار بالخطا والاعتذار عنه قوة فسارعي به. قبل فوات الآوان.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أذاعت صوراً شخصية للفتاة سمية عبيد الشهيرة بـ”فتاة المول”، في برنامجها “صبايا الخير” الذي يعرض على قناة “النهار”، بعدما استولى عليها أحد العاملين في البرنامج من هاتف الفتاة دون علمها، كما هددتها بنشر صور أخرى لها.