النني يتحدث عن: الحاجة للتعلم من أفضل نادي في العالم.. والحلم الذي تحقق مع بازل

تحدث محمد النني لاعب الوسط الدولي عن الفترة التي قضاها حتى الآن مع نادي أرسنال مؤكدا إنه "يحتاج إلى التعلم".

النني سجل مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي بمشاركته في قمة الكرة الإنجليزية بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

وقال النني عن فترته حتى الآن في أرسنال: "عندما جئت إلى هنا كما لو أنني بدأت من جديد. وبالطبع كل فترة لها خبراتها وفريدة من نوعها".

وأضاف في حديث مع الموقع الرسمي للنادي "أرسنال هو أفضل نادي في العالم وأنا احتاج إلى التعلم".

وأوضح "احتاج للتعلم من المتواجدين هنا. كلها تجارب آمل التعلم منها".

وتطرق النني في حديثه عن فترته قبل الانضمام إلى أرسنال قائلا: "عندما كنت ألعب في مصر كنت أتابع مباريات أرسنال وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، وفجأة لعبت ضدهم".

وتابع "مع بازل شاركت ضد توتنام في أول موسم لي مع الفريق ونجحنا في إقصاء الفريق من الدوري الأوروبي".

وأكمل حديثه قائلا: "ثم في أخر مواسمي واجهت ريال مدريد كما نجحنا في إقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا. ما كنت أشاهده على التليفزيون أصبح حقيقة".

وأتم "وقتها تدرك أنك لاعب كرة قدم مثلهم وفي نفس المستوى".