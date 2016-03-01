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محمود طاهر: أهلا بمن يريد المساهمة في راتب يول.. والمفاوضات كانت سهلة جدا جدا

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محمود طاهر: أهلا بمن يريد المساهمة في راتب يول.. والمفاوضات كانت سهلة جدا جدا محمود طاهر: أهلا بمن يريد المساهمة في راتب يول.. والمفاوضات كانت سهلة جدا جدا

رحب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بأي رجل أعمال منتمي للأهلي يريد دفع جزء من راتب مارتن يول المدرب الجديد.

وتعاقد الأهلي مع مارتن يول المدير الفني الهولندي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لعبد العزيز عبد الشافي الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا لجوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم داخل أروقة النادي لتقديم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام.

وقال محمود طاهر في تصريحات لقناة النادي الرسمية: "خزينة الأهلي تتحمل راتب محمود طاهر كاملة، لكننا نرحب بطبيعة الحال بأي شخص محب للأهلي، ويريد المساهمة في دفع جزءا منها".

وأضاف "المفاوضات مع مارتن يول كانت سهلة جدا جدا، ولم يطلب سوى الاطمئنان على مكان إقامته في والحالة الاجتماعية له ولأسرته، وقد قمنا بطمأنته على هذا الأمر، ووافق على الفور".

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