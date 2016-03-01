زيدان: رونالدو شرح لنا قصده من تصريحاته الأخيرة

(إفي): أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني في مؤتمر صحفي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فسر تصريحاته بعد خسارة الدربي أمام أتلتيكو مدريد لزملائه والجهاز الفني، مشيرا إلى أنها "جزء من الماضي" و"الجميع" يسانده.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة ليفانتي في الليجا، "كريستيانو تحدث مع الجميع، معي ومع الجميع".

وأوضح "انه (هذا الأمر) جزء من الماضي. نعرف أهميته وكلنا معه. تم تسوية القضية.".

كان كريستيانو قد أكد في تصريحات صحفية عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف "الصحافة تضايقني، الضغط الذي تضعه عليّقائلة إن مستواي تراجع.. لو كان كل الفريق بمستواي كنا سنتصدر المسابقة".