مفتاح صفقات مينديش - (7) دق أبواب ريال مدريد.. و ' هندسة ' الصفقة الكبرى

لم يكن أول اتصال بين ريال مدريد وجورجي مينديش من أجل إبرام صفقة. ففي بداية عام 2000 لم يكن وكيل اللاعبين يعرف أي شخص داخل النادي، لا الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير الرياضي.

بدأت المعرفة بين الطرفين بشكل غير مباشر. عن طريق تلك الرحلات التي كان يقوم بها مينديش في تلك الفترة أثناء عطلة كل أسبوع حينما كان يسافر بالسيارة من البرتغال نحو مدريد لمشاهدة المباريات ككشاف.

في تلك الفترة تعرف مينديش على كشاف نادي ريال مدريد باكو دي جراسيا.

باكو دي جارسيا يقول: "لم يكن هناك أي وكيل لاعبين يقوم بما يفعله مينديش، إنه الوحيد الذي بدأ مسيرته ككشاف".

وتابع "لم يوقع أبدا مع أي لاعب دون أن يشاهده يلعب، ولهذا وصل لما هو فيه. أغلب وكلاء اللاعبين لم يلمسوا الكرة أو يعرفوا شيئا عن كرة القدم، وهو عكس كل هذا".

في تلك الفترة كان مينديش يذهب ليشاهد مباريات فرق مثل خيتافي ورايو فايكانو ويزور المدينة الرياضية لريال مدريد والأتلتي ليتابع لاعبين في كل الدرجات العمرية.

ويضيف دي جراسيا "كان يرغب في معرفة كل شيء، يسأل كثيرا ويحب التعلم، أدركنا سريعا المعايير الكروية الموجودة لديه".

سريعا وصل إسم مينديش إلى خوسيه أنخل سانشيز، المدير العام لريال مدريد والرجل الحقيقي وراء كل شيء. في الأندية الكبرى دائما ما يحدث هذا: يوجد شخص مهمته هي العمل علنا وأن يكون كل شيء باسمه يتعامل مع الصحافة والضغوط الرسمية، على أن يكون هناك ذلك الرجل الثاني الذي يقود الدفة بصورة حقيقية بعيدا عن تلك السخافات وسانشيز هو ذلك الرجل.

هندسة الصفقة الكبرى

كان أول اتصال بين مينديش وسانشيز ممثلا عن ريال مدريد في 2004 بخصوص البرتغالي ريكاردو كارفاليو، ولكن الصفقة لم تتم لأن عرض تشيلسي لضم اللاعب كان أفضل وذهب للـ"بلوز" بـ30 مليون يورو.

لاحقا عوض جورجي الملكي بضم بيبي، ولكن الأمر الآن لا يتعلق بكل هذا، بل بـ"هندسة" الصفقة الكبرى: كريستيانو رونالدو نحو ريال مدريد.

في عام 2005 حينما لم يكن مر وقت طويل على وصول كريستيانو لمانشستر يونايتد، جرت اتصالات جديدة بين ريال مدريد ومينديش بخصوص اللاعب.

ويكشف سانشيز "أتذكر الأمر بصورة مثالية. كنت أقود سيارتي وقلت لمينديش متى سنجلب كريستيانو، فأجابني بأن هذا مستحيل الآن، فقلت له حسنا في يوم ما علينا جلبه لريال مدريد".

كان هناك حاجة لمرور أربع سنوات لكي تتحقق رغبة النادي الملكي.

دائما ما كان هناك جدلا بخصوص هوية الرئيس الذي تمكن بالفعل من إتمام الصفقة ولكن سانشيز لديه رأي واضح بخصوص هذا الأمر.

وأكد "من تعاقد مع كريستيانو هو ريال مدريد، هذه الصفقات دائما ما تحتاج لنفس طويل وتستمر لسنوات وفي النهاية حدثت في حقبة فلورنتينو، ولكن النادي كان يعمل عليها منذ فترة نظرات لصعوبتها".

بخلاف قيمة الشرط الجزائي الذي كان قيمته تصل لـ96 ملايين يورو، كان هناك أمر آخر وهو أن مانشستر يونايتد لم يكن يرغب في رحيل اللاعب.

بنهاية موسم 2007-2008 كان كريستيانو يفكر في أنه حان وقت الرحيل، ولكن سير أليكس فيرجسون اجتمع معه وأقنعه بالاستمرار لعام آخر ورحيله بعدها إذا ما كان يرغب في هذا.

الأمر كان مجرد وعد شفهي ولكن سانشيز يقول: "في كرة القدم الوعود تتم غالبا حتى ولو كانت شفهية، لا يمكنني أن أقول للاعب سترحل في يناير لو جاء عرض جيد من أجله وأخل بكلمتي".

لهذا السبب تحديدا تمت العملية في صيف 2009. حقق الريال مراده بضم كريستيانو وحقق الأخير رغبته باللعب لريال، فيما أن مانشستر حصل على أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حينها، أي أن مينديش تمكن من إرضاء كل الأطراف.

انتهت هذه العملية الطويلة أخيرا وحصل مينديش من ريال مدريد على هدية عبارة عن قميص لا يزال محتفظا به حتى الآن كتب على ظهره كلمة "مستحيل".

ولكن هذا الـ"مستحيل" لن يتم تقديم رواية مينديش وريال مدريد عنه فقط، فلا بد من الاستماع للجانب الآخر، ممثلا في سير أليكس فيرجسون.

رواية فيرجسون

يقول فيرجسون عن مينديش: "بعد 40 عاما في عالم كرة القدم، يمكنني قول إن مينديش هو أفضل وكيل لاعبين عرفته في حياتي، أول وأهم ذكرى لديه منه هو أن كان واثقا في شخصي، بعدما ضم مانشستر كريستيانو قال لي حرفيا: (أثق بك من فضلك قدم لفتاي العناية). كان يرغب في الاطمئنان عليه حقا. إنه يضع مصالح لاعبيه قبل أي شيء".

بخصوص تفاصيل صفقة انتقال رونالدو لريال يضيف السير أليكس فيرجسون " قبل عام من انتقال كريستيانو يتذكر الجميع تلك الحادثة التي جمعته مع روني في مباراة بين منتخبي بلادهما حينما طرد وين".

وتابع "كريستيانو كان قلقا من أن الجماهير ستكون مستاءة منه لدى عودته لإنجلترا. كان هذا يتزامن مع رغبته في الرحيل ولكن سافرت جوا للبرتغال واجتمعت معه ومينديش في منزل كارلوس كيروش".

وأضاف "في هذا الاجتماع أظهرت رغبتي كمدرب في استمرار رونالدو لعام أخر وجورجي اقتنع بأن هكذا يجب أن تتم الأمور. نحن دائما كنا نسعى وراء الأفضل له وكنا نعتني به".

كلمة فلورنتينو

لا يكتمل الأمر بكل تأكيد دون سماع ما الذي لدى فلورنتينو بيريز حول هذه الصفقة ومينديش حيث يقول: "تعرفت على مينديش بعد فوزي بانتخابات 2009. أول ما فعلته كان الاتصال به بخصوص صفقة كريستيانو".

وأكمل "بعدها دفعنا الشرط الجزائي لمانشستر يونايتد. انتصارات لاعبي مينديش هي انتصارات له. وأعتقد أن انتصارات كريستيانو هي الأهم بالنسبة له".

كانت العلاقة بين مينديش وفلورنتينو متقلبة خلال السنوات الخمس الماضية كما تقول الصحافة ولكن رئيس ريال مدريد بنفسه لديه أخر.

ويضيف فلورنتينو بيريز "حسنا.. تجمعنا علاقة شخصية جيدة تتسع لوجود بعض الخلافات، مينديش مهني ولا يصاب بالإرهاق بسهولة وقادر على العمل 24 ساعة في الـ24 ساعة وهذا يسهل الأمور كثيرا، ولكن تقال وتكتب الكثير من الأشياء التي لا تمت للواقع بصلة".

وأكمل "مع مينديش كان هناك نقاط توافق ونقاط خلاف، هكذا بكل بساطة فهو يسعى وراء الأفضل للاعبيه وأنا وراء الأفضل للنادي".

هناك تاريخ طويل بين الطرفين يؤكد كل هذا حيث أن مينديش جلب لملعب سانتياجو برنابيو أسماء مثل كريستيانو رونالدو ودي ماريا وكوينتراو وريكاردو كارفاليو وخاميس رودريجز وجوزيه مورينيو وبالتأكيد هذه القائمة قد تطول في المستقبل.