الكسبان_علأرض - 5 مع نيمار.. سجل ضعف أهداف رونالدو وكان قريبًا من الدوري الإنجليزي

منذ 5 أعوام وانفجرت موهبة النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا للأضواء، وأصبح اللاعب محط أنظار جميع الأندية والمشجعين في عالم كرة القدم.

نيمار يقدم أداء رائعًا مع برشلونة منذ انضمامه لصفوف البلوجرانا، بل وأصبح الآن من أهم أسلحة الفريق الإسباني في مواجهة أي فريق.

ويبحث محبو كرة القدم عن التعرف على الكثير عن حياة نجمهم. وفي حياة نجوم كرة القدم بعض الخفايا التي لا يعلم عنها الناس الكثير.. وإليك 5 أشياء قد لا تعلمها عن نيمار:

1- سجل نيمار هدفه الـ100 يوم عيد ميلاده الـ20

احتفل البرازيلي بعيد ميلاده الـ20 على طريقته الخاصة عندما سجل هدفه رقم 100 بقميص نادي سانتوس في الدوري البرازيلي أمام فريق بالميراس.

وبعد تسجيل الهدف التف حلوه زملائه على شكل كعكةعيد الميلاد واحتفلوا معه بما حققه الشاب البرازيلي.

2- نيمار هو البرازيلي الوحيد الذي ظهر على غلاف مجلة تايم!

انجبت البرازيل العديد من الأساطير والمواهب التي امتعت جمهور كرة القدم، لكن نيمار هو الأول في تاريخ البرازيل الذي تتصدر صورته غلاف مجلة "Time".. صورته بجانب بيليه بعنوان "بيليه الجديد".

وتعد مجلة "Time" هي الأوسع انتشارا وشهرة في العالم وتصدر غلاف المجلة العديد من صور المشاهير حول العالم.

وبذلك الإصدار شاركت صورة نيمار صور السياسيين والممثلين والعلماء والمفكرين والرياضيين أيضا.

3- أول عرض خارجي كان من وست هام يونايتد

في عام 2010 قدم نادي وست هام الإنجليزي عرضا بقيمة 12 مليون جنية إسترليني للاعب. لكن رفض نجم سانتوس العرض بسبب عشقه لفريقه وعدم رغبته في تركه آنذاك.

وانتقل نيمار بعد عرض الفريق الإنجليزي بثلاث سنوات لنادي برشلونة بعض أن أمضى 10 سنوات من الانتماء للنادي البرازيلي.

4- نيمار في طريقة لكسر رقم بيليه لعدد الأهداف الدولية

على الرغم من صغر سن نيمار إلا أنه اقترب من أن يعادل رقم بيليه أسطورة البرازيل في تسجيل الأهداف الدولية.

نيمار هو الخامس في ترتيب اللاعبين في تسجيل الأهداف الدولية برصيد 46 هدفا في 69 مباراة.

وفي صدار الترتيب بيليه بـ77 هدف، وبهذا المعدل يتوقع أن يكسر نيمار رقم أسطورة البرازيل بوصوله لعامه الـ28.

5- نيمار سجل ضعف عدد أهداف رونالدو عندما كان البرتغالي في سن الـ23

حقق نيمار رقمًا رائعًا جديدًا بحلول عيد ميلاده الـ23، سجل نيمار ضعف عدد أهداف رونالدو نجم ريال مدريد عندما كان الأخير في سن الـ23.

وسجل نيمار 219 هدفا بينما سجل رونالدو 107 بمعدل أكثر من ضعف عدد أهداف الدون آنذاك.

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