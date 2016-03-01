تقرير في الجول - كيف نجح بوكيتينيو في تحويل توتنام لمنافس على الدوري

تفوق توتنام هذا الموسم على نفسه وأصبح أحد المرشحين الأقوياء للفوز بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم باحتلاله بعد 27 جولة للمركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر ليستر سيتي.

وقدم ديوك لندن موسما إستثنائيا مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو حتى الآن ومستوى مميز ثابت سواء على الجانب المحلي في الدوري أو في اليوروبا ليج.

ما حدث في توتنام لم يكن وليد الصدفة وجريدة دايلي ميل البريطانية نشرت تقريرا عن السبب الرئيسي في تلك الطفرة والتفوق وهو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يقضي عامه الثاني مع الفريق.

"هم كالحيوانات" كانت ذلك تعليق المدرب الإسباني لنادي واتفورد كيكي فلوريس على لاعبي توتنام بعد مباراتهم سويا الأسبوع الماضي وذلك بسبب الركض الكثير الذي يقوم به لاعبو توتنام.

وخلال تواجده في إسبانيا مع إسبانيول كان بوكيتينو هو من أنهى هيمنة برشلونة على ديربي كتلونيا فتفوق على برشلونة جوارديولا بهدفين لهدف في أول إنتصار لفريق الإقليم الصغير بعد 27 عاما من هيمنة البلوجرانا.

بعد تلك المباراة خرج جوراديولا معلقا "هناك أندية تنتظرك وأندية تبحث عنك إسبانيول يبحث عنك في أرضية الملعب".

فلسفة بوكيتينو تعتمد على الضغط العالي على الخصم لمنع بناء اللعب مبكرا وهو ما يحتاج من لاعبيه إلى لياقة بدنية كبيرة ومميزة وإلتزام تكتيتي على أعلى مستوى وهو ما نجح فيه لاعبي توتنام هذا الموسم كثاني أكثر نادي يركض في الدوري الانجليزي.

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يجعلك تعاني كالكلب لتكرهه طوال الأسبوع ولكن يوم الاحد تشكره على كل ما فعله فيك" كان ذلك تعليق داني أوسفالدو عندما كان لاعبا مع بوكيتينو في إسبانيول فالمدرب الأرجنتيني يضع فترتين تدريبتين للاعبيه كل يوم والإجازات شيء نادر للاعبين الذين يدربهم بوكيتينو.

بل وفي الفترات الإعدادية يقوم المدرب الأرجنتيني بدفع لاعبيه إلى الحد الأقصى بثلاث فترات تدريبية كل يوم لإعدادهم جيدا لموسم طويل ومرهق "يجعلك تشعر بأنك بحاجة إلى قلبين للإستمرار هكذا ولكن في النهاية أن تقدر ما قام بفعله" كورك لاعب وسط ساوثامبتون عن مدربه.

هاري كين قال "هو يدفعنا في الفترة الإعدادية لإخراج أقصى ما نملك ولكن نتائج ما قام به تظهر علينا الآن" لاعبي توتنهام لا يكلون ولا يملون في الركض والكل جاهز والإصابات العضلية قليلة .

وأكمل كين "مع نهاية كل يوم نشعر أننا أفضل من ناحية اللياقة حاليا ومع إنقضاء نصف الموسم أشعر أني بأفضل حال ممكن".

وكشفت الصحيفة بأن المدرب يصل قبل وصوله لاعبيه بساعات ويرحل بعدهم بساعات أيضا فهو يؤمن بأنه يجب عليه إخراج كل ما يملك للفريق.

ويقوم بوكيتينو بتحليل كل شيء في الفريق وإعادة اللقطات عن طريق الفيديو لكل لاعب لإبراز أخطاءه وإصلاحها مع مراقبة لاعبيه بأجهزة مختصصة لمعرفة تحركاتهم كلها داخل وخارج الملعب.

وجود توتنام في مركزه الحالي ليس وليد صدفة بل 12 ساعة من العمل المتواصل من المدرب الأرجنتيني للوصول بالفريق إلى المرحلة التي وصل لها بجانب دعم إضافي من الرئيس داني ليفي الذي لم يتسرع كعادته بإقالة المدرب بنهاية الموسم الماضي.