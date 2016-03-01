بعد سنوات من الانتظار..«دي كابريو» مخمورًا ينسى تمثال«الأوسكار»الخاص به بأحد المطاعم

أفادت تقارير صحفية أن النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو نسى تمثال الأوسكار الخاص به في مطعم “Ago” الموجود في غرب هوليوود بعد الانتهاء من حفل توزيع جوائز الأوسكار، وحصوله على الجائزة كأفضل ممثل عن دوره في فيلم “The Revenant”.

وكان النجم “ليوناردو” البالغ من العمر 42 عامًا يحتفل بحصوله على الأوسكار لأول مرة وقام باحتساء الخمور مع بعض الأصدقاء وكان مهتمًا ومنتبهًا معهم، وعند مغادرته قدم له أحد الأشخاص زجاجة من الخمر كهدية له.

وأكد الخبر موقع “TMZ” الذي استطاع أن يسجل لحظة مغادرة النجم “ليوناردو” المطعم، ولحظة اقتراب رجلًا منه وهو يمسك التمثال الذي قام بنسيانه في الداخل ويعيده إليه مرة أخرى.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى تعرض ليوناردو دي كابريو، لسرقة تمثاله الخاص بجائزة الأوسكار، عقب انتهاء الحفل بعد طول انتظار لسنوات طويلة للحصول على الجائزة.