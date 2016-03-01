الدسوقي رشدي : «قصر الكلام» منتصف مارس.. والبرنامج «مش بتاع دوشة»

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج “أخر النهار” على شاشة النهار، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه سيقدم برنامجًا جديدًا تحت عنوان ” قصر الكلام” خلال منتصف شهر مارس الجاري، موضحًا أن فكرة البرنامج توك شو يعتمد على الإيقاع السريع في عرض القصص الإخبارية وخلق جيل جديد من الضيوف في مختلف المجالات.

وأضاف «رشدي»، في تصريح خاص لوكالة ONA، أن البرنامج يبث أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً، موضحًا أن البرنامج يتميز بثلاث فقرات ثابتة، حيث أن فقرة يوم الخميس تعرف بـ”العصفورة”، أما فقرة يوم الجمعة تعرف بـ”حتة من روح مصر”، بينما فقرة يوم السبت تعرف بـ”الامتحان”.

وتابع الإعلامي قائلًا:‘‘برنامج قصر الكلام “مش بتاع دوشة”.. برنامج بتاع الناس حيث أن شعار البرنامج الكلمة حقك وحقك مش هنفرط فيه‘‘، مؤكدًا أن الآوان أن نجد من يستحقون طريقهم إلى الاستديوهات.