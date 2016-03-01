أخبار سوريا اليوم.. روسيا تتهم تركيا بتزويد المعارضة السورية بالسلاح

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على مواصلة الهدنة فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم اتهام وزير الخارجية الروسى دولى تركيا بتزويد المعارضة السورية بالسلاح عبر شاحنات قادمة من أراضيها.>قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن قوافل تدخل سوريا التى مزقتها الحرب من تركيا المجاورة لتزويد الجماعات المعارضة المقاتلة بالسلاح، ودعا لإغلاق الحدود، مضيفا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الثلاثاء، إن "العصابات تلقت الأسلحة عبر هذه الحدود، بما فى ذلك من القوافل الإنسانية".>أعلنت روسيا أن وقف إطلاق النار فى سوريا تم انتهاكه 15 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى انتهاكات الهدنة السورية إلى 38، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، "نتائج مراقبة التقيد بوقف إطلاق النار: خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 15 انتهاكا معظمها وقعت فى دمشق ومحافظات حلب وحمص واللاذقية".

وصف الرئيس السورى بشار الأسد اتفاق وقف الأعمال القتالية الذى دخل حيز التنفيذ منذ السبت بأنه "بصيص أمل" فى مقابلة تبثها قناة تليفزيونية ألمانية اليوم الثلاثاء.

قال بيان للأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اتفقا، اليوم الثلاثاء، على الحاجة الماسة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية فى سوريا وعودة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات السياسية.

موضوعات متعلقة..

>

بان كى مون ولافروف يتفقان على الحاجة للالتزام باتفاق سوريا

>

بشار الأسد : الهدنة فى سوريا "بصيص أمل"

>