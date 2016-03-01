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أخبار العراق اليوم.. حملة أمنية لاستعادة سامراء من تنظيم داعش

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أخبار العراق اليوم.. حملة أمنية لاستعادة سامراء من تنظيم داعش أخبار العراق اليوم.. حملة أمنية لاستعادة سامراء من تنظيم داعش
ركزت أخبار العراق اليوم على إعلان الرئيس العراقى فؤاد معصوم ضرورة تطوير العلاقات مع خدمة لمصالح شعبى البلدين الشقيقين، كما تناولت أخبار العراق اليوم إعلان العراق أن قوات الأمن بدأت عملية جديدة لاستعادة السيطرة على منطقة رئيسية شمال العاصمة بغداد.

أخبار العراق اليوم


>أكد رئيس العراق فؤاد معصوم ضرورة تطويره العلاقات مع مصر خدمة لمصالح شعبى البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أنه سيزور القاهرة لأحد المقبل، جاء ذلك خلال استقبال معصوم فى قصر السلام ببغداد الثلاثاء، للسفير المصرى لدى العراق أحمد حسن درويش، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل تعزيزها لصالح الشعبين، وتناول زيارة الرئيس العراقى للقاهرة فى السادس من شهر مارس الجارى.

أخبار العراق اليوم


>قتل ضابط كبير فى الجيش العراقى وخمسة عسكريين آخرين فى هجوم انتحارى نفذه أربعة انتحاريين بأحزمة ناسفة استهدف، مساء الاثنين، مقرا للجيش فى محافظة الأنبار بغرب العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية فى الجيش والشرطة الثلاثاء.

أعلن العراق أن قوات الأمن بدأت عملية جديدة لاستعادة السيطرة على منطقة رئيسية شمال العاصمة بغداد وطرد تنظيم داعش من هناك.

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