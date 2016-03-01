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وزير الدفاع اللبنانى يوافق على تعيين مدير جديد لمخابرات الجيش

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وزير الدفاع اللبنانى يوافق على تعيين مدير جديد لمخابرات الجيش وزير الدفاع اللبنانى يوافق على تعيين مدير جديد لمخابرات الجيش
وافق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطنى اللبنانى، سمير مقبل، اليوم الثلاثاء، على تعيين العميد الركن كميل ضاهر مديرًا لمخابرات الجيش اللبنانى خلفًا للعميد الركن ادمون فاضل.

وكان المجلس العسكرى للجيش اللبنانى قد رفع إلى وزير الدفاع الوطنى سمير مقبل، اسم العميد الركن كميل ضاهر لتعيينه مديرًا للمخابرات، وقد وافق الوزير مقبل على الاقتراح ووقع على قرار التعيين.
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