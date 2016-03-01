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النيابة تنهى التحقيقات مع الفنانة مريهان حسين وترحيلها لقسم الهرم

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النيابة تنهى التحقيقات مع الفنانة مريهان حسين وترحيلها لقسم الهرم النيابة تنهى التحقيقات مع الفنانة مريهان حسين وترحيلها لقسم الهرم

الفنانة ميرهان حسين – أرشيفية

انتهت نيابة الهرم منذ قليل من تحقيقاتها مع الفنانة مريهان حسين، المتهمة بالتعدى بالضرب على ضباط شرطة كمين المريوطية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فضلا عن اتهامها بالقيادة فى حالة سكر، وفور خروجها من غرفة التحقيق دخلت فى نوبة بكاء مستمرة، وتم اقتيادها بواسطة عدد من رجال الأمن وإيداعها سيارة الترحيلات ونقلها لقسم شرطة الهرم وسط حراسة أمنية مشددة وتجمع عدد من أصدقائها وعدد من الفنانين من بينهم الفنان أحمد صيام والفنان حسن الرداد.

ومن جانبه قال المحامى شعبان سعيد ممثل نقابة المهن التمثيلية ودفاع الفنانة مريهان حسين، فى تصريحات صحفية، إن النيابة العامة أصدرت قرارها بالقضية وتم وضعه داخل مظروف مغلق وإرساله بواسطة قوة الترحيلات إلى قسم شرطة الهرم، ولم يتم إطلاعهم عليه حتى الآن .

 

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