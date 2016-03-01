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القبض على صيدلى بحوزته 4 آلاف قرص مخدر ومنشطات جنسية فى صناديد بالغربية

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القبض على صيدلى بحوزته 4 آلاف قرص مخدر ومنشطات جنسية فى صناديد بالغربية القبض على صيدلى بحوزته 4 آلاف قرص مخدر ومنشطات جنسية فى صناديد بالغربية
تمكن الرائد حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، تحت إشرف العقيد أسامة المصرى رئيس منطقة وسط الدلتاً بالادارة، من ضبط طبيب صيدلى مقيم قرية صناديد التابعة لمركز طنطا بمحافظه الغربية وبحوزته 4 آلاف قرص مخدر متنوع، ومنشطات جنسية بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت لمفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام "عبد الفتاح .س.ح" 39 سنة صيدلى، ومقيم بقرية صناديد مركز طنطا، بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته أقراصا مخدرة داخل الصيدلية الخاصه به.

وبتقنيين الإجراءات، تمكن الرائد حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحه المخدرات بوسط وشرق الدلتا، بإشراف العقيد أسامة المصرى رئيس منطقه وسط الدلتا بالإدارة، من ضبط المتهم وبحوزته 4 آلاف قرص مخدر ومنشطات جنسية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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