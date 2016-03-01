رئيس جنوب القاهرة للكهرباء: إصلاح محول منشأة ناصر خلال 4 ساعات ولا وفيات

أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن محول الكهرباء الذى شهد الانفجار أسفل كوبرى الملك خالد بشارع صلاح سالم، يقوم بتغذية أعمدة الإنارة بالشوارع، مشيرًا إلى أنه جار الآن عمليات فحصه وإصلاحه خلال 4 ساعات .

وأشار رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أى خسائر بشرية من جراء الانفجار، وتم فصل التيار عن المحول لحين الانتهاء من عمليات إصلاحه.

وكان مصدر أمنى مسئول، قد أعلن أن انفجارًا وقع منذ قليل، فى محول كهرباء الخاص بمنطقة منشأة ناصر، وهو ما تسبب فى حالة من الذعر للمواطنين، عقب سماع دوى الانفجار فى عدة أماكن بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وجار فحص مكان البلاغ .

- مصدر أمنى: انفجار محول كهرباء منشأة ناصر وانتقال خبراء المفرقعات لفحصه