سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية و"التوك توك" ببنى سويف

تمكنت مباحث مركز سمسطا ببنى سويف، من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يتزعمهم حداد، تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية والتكاتك وتغيير أجزاءها وإعادة بيعها، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 24 / 76 جنح سمسطا، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق، وقرر المستشار تامر الخطيب محامى عام أول نيابات بنى سويف، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت بلاغات سرقة الدراجات البخارية والتكاتك من أمام المؤسسات الحكومية والمنازل بدائرة مركز سمسطا تكررت فى الايام الماضية، تم إعداد فريق بحث يضم رئيس مباحث سمسطا ومعاونيه، وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب السرقات 3 أشخاص يقيمون دائرة المركز يقودهم "حداد".

وبتقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد رأفت رئيس مباحث سمسطا، ومعاونه الرائد محمد الفقى من ضبط "محمد مرزوق" 30 سنة حداد، و"مصطفى مبروك" 26 سنة مبيض محارة، و"مصطفى محمود" 24 سنة عاطل، داخل ورشة حدادة يمتلكها الأول، وعثر بحوزة المتهمين على 4 دراجات بخارية و3 تكاتك، واعترف المتهمان الثانى والثالث بتكليف الأول لهما بسرقة الدراجات البخارية والتوك توك، ويقوم هو بتغيير الشاسيه والموتور داخل ورشته وإعادة بيعها.

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