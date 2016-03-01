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بعد لقاء «عكاشة والسفير الإسرائيلي».. لافتة بأحد الأكشاك بالدقهلية ترفض فتح باب التطبيع

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بعد لقاء «عكاشة والسفير الإسرائيلي».. لافتة بأحد الأكشاك بالدقهلية ترفض فتح باب التطبيع بعد لقاء «عكاشة والسفير الإسرائيلي».. لافتة بأحد الأكشاك بالدقهلية ترفض فتح باب التطبيع

لافتة بأحد الأكشاك ترفض فتح باب التطبيع للنائب توفيق عكاشة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الأكشاك ، رافضًا علاقة التطبيع الخاصة بالنائب ” توفيق عكاشة” بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي، من خلال رفع لافتة تعبيرًا عن غضبه لذلك.

وكان قد شن نواب البرلمان هجوما حادا على “توفيق عكاشة” بعدما التقى بالسفير الإسرائيلى حاييم كورين بمنزله بمحافظة القاهرة لتناول وجبة العشاء والنقاش فى عدة أمور بناءً على دعوة “عكاشة”.

ويأتى لقاء “عكاشة” بالسفير الإسرائيلى فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مجالس النواب، الأمر الذى اعتبره الكثير من النواب يحمل علامات استفهام وأنه غير مقبول بالمرة.

 

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